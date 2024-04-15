Isparta'da Fareler Tarlayı İstila Etti - Son Dakika
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Isparta'da Fareler Tarlayı İstila Etti

Isparta\'da Fareler Tarlayı İstila Etti

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde fareler, 2 dönüm arpa ekili tarlayı istila etti. Üretici Hüseyin Selçuk, sosyal medya hesabından farelerin tarlaya verdiği zararı paylaşarak isyan etti. Farelerin tarladaki arpa ve buğdaya büyük zarar verdiğini belirten Selçuk, yıllarca emek verdiği tarlanın fareler tarafından yok edildiğini söyledi.

15.04.2024 14:37
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Isparta'da arpa tarlasını fareler istila etti. Duruma çektiği görüntülerle sosyal medya hesabından isyan eden üretici Hüseyin Selçuk, "Fareler kaldırmış arpayı, zarar büyük, yanıyorum" dedi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde 2 dönüm arpa ekili tarlayı fareler istila etti. Tarlaya gelerek fare istilasını gören üretici Hüseyin Selçuk bu duruma isyan ederek tarlasının son halinin görüntüsünü çekip, sosyal medya hesabından paylaştı. Üretici Selçuk görüntüde, "Tarlayı tertemiz etmişler. Allah'ım. Bundan sonra domuz vurmak yok. Fareler kaldırmış arpayı, zarar büyük, yanıyorum. Gitti bizim 2 dönüm arpa" dedi.

Farelerin tarladaki arpa ve buğdaya büyük zarar vererek üreticileri zor durumda bıraktığını söyleyen Selçuk, yıllardır verdiği emeğin fareler tarafından bir anda yok edildiğini söyledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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