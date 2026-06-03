Isparta'da Gül Üreticileri Destek Bekliyor - Son Dakika
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Isparta'da Gül Üreticileri Destek Bekliyor

03.06.2026 13:18
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İYİ Parti Sözcüsü Ülkem Baş, gül üreticilerine destek sözlerinin tutulmadığını vurguladı.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı Parti Sözcüsü Ülkem Baş, gül üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, üreticilere verilen destek sözlerinin tutulmadığını söyledi.

İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı Parti Sözcüsü Ülkem Baş, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eğirdir Gölü'ne ilişkin tartışmalara değinen Baş, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun'un geçmiş açıklamaları ile son dönemdeki değerlendirmeleri arasında çelişki olduğunu savunarak, Baş, "Yaklaşık yirmi gün önce '914 metrenin altında da sulamaya izin vereceğiz' dediniz. Şimdi ise tasarruflu şekilde su veriyoruz, gölü hassasiyetle koruyacağız diyorsunuz. Bu sözleri nereye koyalım Sayın Zabun" diye konuştu.

Elma ve gül üreticilerinin yaşadığı sorunlara da dikkati çeken Baş, üreticilere verilen destek sözlerinin tutulmadığını öne sürerek, "Şimdi gül üreticisi inim inim inliyor. Sessiz kalmanın konforunu yaşamak yerine bir çözüm mü getirdiniz? Yağ Gülü Kanunu çıksın, çiftçi de üretici de yasal zeminde taban fiyat uygulamasına tabi olsun önerisini getirdik. Elinize kalem kağıt alıp da bir paragraf mı yazdınız" dedi.

İktidar milletvekillerinin sorunları bakanlıklara ilettiklerini, ancak sonuç alamadıklarını söylemelerini de eleştiren Baş, "Unvanınızda vekil kelimesi geçiyor. Bu millet size kurban kesmek için mi vekalet verdi, yoksa gereğini yapmanız için mi" ifadelerini kullandı.

Isparta'nın içme suyu, Dereboğazı yolu, şehir içi ulaşım, çiftçi, esnaf ve emeklilerin yaşadığı sorunlara ilişkin ise Ülkem Baş, şunları kaydetti:

"Yıllardır içmediğinizi söylediğiniz fakat köylü mü kentli mi tüm hemşerilerimi içmeye mahkum ettiğiniz asbestli suyu konuşalım. İki gün önce dört vatandaşımızın daha hayatını kaybettiği Dereboğazı yolunu konuşalım. Yatırımsızlığı, şehir içi ulaşımı, çiftçiyi, dar gelirliyi, esnafı konuşalım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Isparta'da Gül Üreticileri Destek Bekliyor - Son Dakika

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