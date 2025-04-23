Isparta\'da Öğrenciler Yerel Yönetimleri Öğrendi

Isparta Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Hayat Bilgisi dersi kapsamında yerel yönetimleri uygulamalı olarak öğrendi. Programda öğrencilerin katılımıyla yapılan oylamada Çünür Tepesi'ne oyun parkı yapılması kararı çıktı.

Isparta'da 3. ve 4. sınıf öğrencileri, Hayat Bilgisi dersi çerçevesinde yerel yönetimlerle ilgili bilgileri uygulamalı şekilde deneyimledi. Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen öğrencileri misafir etti. Etkinliğe öğretmenleri Hande Küçükköse, Hatice Esgin, Neriman Demiralay ve Pınar Toptaş eşliğinde katılan öğrenciler, belediyenin görevleri, projeleri ve yerel yönetimlerin işleyişi hakkında Başkan Başdeğirmen'den bilgi aldı. Başkan, çocuklara "Sevdiğiniz işi yaparsanız yorulmazsınız" diyerek hayat ve meslek seçimi üzerine tavsiyelerde bulundu.

Başkan Başdeğirmen öğrencilerin sorularını yanıtladı

Öğrencilerin merak ettikleri "Isparta'da en gurur duyulan proje nedir?, Şehri yönetmek zor mu?, Isparta için planlanan yeni projeler neler?" gibi sorulara samimiyetle cevap veren Başkan Başdeğirmen, özellikle 25 yıl sonra tamamlanan ve hizmete giren Meydan AVM'nin şehir adına büyük bir kazanım olduğunu belirtti. Kirazlıdere, Andık Deresi, Kirazlıtepe gibi alanlarda yapılan çalışmalar ve yakında açılması planlanan bebek-çocuk kütüphanesi hakkında da bilgi verdi.

Çocuk parkı için minikler oy kullandı

Programın en dikkat çekici anlarından biri ise Belediye Başkanı'nın, Çünür Tepesi'ne çocuk oyun parkı yapılıp yapılmaması konusunu öğrencilere oylatması oldu. Oylama sonucunda park yapılmasına karar verildi. Etkinlik, çocukların yerel yönetimleri doğrudan deneyimlemesi ve karar alma süreçlerine katılması açısından anlamlı bir örnek olarak kayıtlara geçti. - ISPARTA