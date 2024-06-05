Isparta'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 543 vatandaş ve 584 öğrenciye bilgilendirme yapıldı

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Isparta'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 14 iş yeri, kurum ve okul ziyareti yapılarak, 543 vatandaş ve 584 öğrenciye çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından mayıs ayında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde 14 iş yeri, kurum ve okul ziyareti yapılarak, 543 vatandaş ve 584 öğrenciye "siber güvenlik ve telefon dolandırıcılığı, açıktan hırsızlık, KADES aplikasyonları, UYUMA, emniyet kemeri takmanın önemi, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, çocuklar için temel güvenlik kuralları, polis ne iş yapar, trafikte doğru davranış usulleri" konularında bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapıldı. - ISPARTA