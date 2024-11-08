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Isparta'da Yağmur Duası

Isparta\'da Yağmur Duası

Isparta'da kuraklık nedeniyle çocuklar ve vatandaşlar camide yağmur duası yaptı.

08.11.2024 21:37
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Isparta'da yaşanan kuraklık sebebiyle, Pazar Hal Camii'nde kentteki çocuklar ve vatandaşlar yağmur duası gerçekleştirdi.

Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran tarafından organize edilen yağmur duası etkinliği, ikindi namazının ardından Müftülüğün desteğiyle yapıldı. Muhtar Başaran, yıllardır yapılmayan bir geleneği tekrar canlandırmak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti. Başaran, "Daha önce babaannelerimiz, dedelerimiz çocuklarla birlikte yağmur duası yapardı. 1990'lı yıllardan beri bu gelenek unutulmaya yüz tuttu. Mahallemizin çocuklarını ve halkımızı toplayarak bu etkinliği düzenledik. Çocukların duasının daha çok kabul edileceğine inanarak, mutlulukla bu organizasyonu gerçekleştirdik" dedi.

"Kuraklık farkındalığı çin duaya ihtiyaç var"

Isparta Müftülüğü Pazar Hal Camii İmam Hatibi Yusuf Bilgiç, uzun süredir kuraklık yaşayan Isparta için bir farkındalık oluşturmak amacıyla yağmur duası tertiplediklerini söyledi. Bilgiç, "Malum, beldemizde ve tüm dünyada kuraklık yaşanıyor. Eskisi gibi yağmur, kar yağmıyor; tarlalarımız, bahçelerimiz yeterince su almıyor. Bizi yaratan Allah'a dua edip, yağmur talep edelim dedik. Çocuklarımızla bu etkinliği düzenledik. İnşallah dualarımız, çocuklarımız ve yaşlılarımızın hürmetine kabul olur, topraklarımız ve hayvanlarımız ihtiyaç duyduğu suya kavuşur" ifadelerini kullandı.

Dua etkinliğinin ardından camideki çocuklara ve vatandaşlara pamuk şeker ve kabune pilavı ikram edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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