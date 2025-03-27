Isparta'da Yalvaç Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Haber: MUHAMMET FATİH BAŞCI

(ISPARTA)- Isparta Valiliği, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Isparta Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yürütülen bir soruşturma kapsamında, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatılmıştır. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, 27.03.2025 tarihinde Belediye Başkanı Mustafa Kodal'ın makamında, makam aracında, şahsi konutunda ve iki ayrı şahsi aracında adli arama işlemi gerçekleştirilmiştir. Adli soruşturma devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Mustafa Kodal, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Yalvaç Belediye Başkanı seçilmişti, daha sonra partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam ediyordu.