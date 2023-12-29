 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi binası inşaatı tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi binası inşaatı tamamlanıyor

Isparta Belediyesi, Özkanlar Kavşağı altındaki Soner Toros Basın Parkı içerisinde yapımı devam eden Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi binası inşaatında sona yaklaşılırken, park alanı da yenileniyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bordür ve begonit taş döşeme çalışmaları devam ederken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından da çevre düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. Tamamlanmasıyla birlikte Soner Toros Basın Parkı içerisindeki Basın Merkezi ve çevresi farklı bir görünüme kavuşacak.

Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi binası inşaatı tamamlanıyor
29.12.2023 - 18:07,
Abone Ol

Isparta Belediyesi tarafından Özkanlar Kavşağı altındaki Soner Toros Basın Parkı içerisine yapımı devam eden Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi binası inşaatında sona yaklaşılırken, park alanı da yenileniyor.

Isparta Belediyesi, şehri daha da güzelleştirmek adına meydan, cadde, sokak ve parklarda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar birçok meydanı yenileyen Isparta Belediyesi, şehre yeni parklar kazandırdı, mevcut park alanlarını yeniledi. Çalışmalar son olarak Özkanlar Kavşağı altındaki Soner Toros Basın Parkı'nda devam ediyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Soner Toros Basın Parkı içerisine bir basın merkezi binası yapılacağı sözünü vermiş ve çalışmalar başlamıştı. Basın Merkezi inşaatında sona yaklaşılırken, merkezin içerisinde bulunduğu park alanı da yenileniyor. Parkta Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bordür ve begonit taş döşeme çalışmaları devam ederken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından da çevre düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Soner Toros Basın Parkı içerisindeki Basın Merkezi ve çevresiyle farklı bir görünüme kavuşmuş olacak. - ISPARTA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Isparta Belediyesi, Toros Dağları, Isparta, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi binası inşaatı tamamlanıyor - Son Dakika


19:21
Dev finalde kriz büyüyor! Galatasaray Atatürk kararı sonrası stadı terk etti, oyuncular otele geri döndü Dev finalde kriz büyüyor! Galatasaray Atatürk kararı sonrası stadı terk etti, oyuncular otele geri döndü
19:13
Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42
Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01
Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30
Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26
İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı

Son Dakika
19:21 Galatasaray, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor
19:13 Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42 Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01 Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30 Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26 İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:42 İran, İsrail ile ilişkisi olan dört kişiyi idam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 19:35:25. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi binası inşaatı tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement