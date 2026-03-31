İsrail'de Filistinlilere İdam Cezası Tasarısı Onaylandı
İsrail'de Filistinlilere İdam Cezası Tasarısı Onaylandı

31.03.2026 00:05
İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası uygulanmasını öngören yasayı kabul etti.

İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara idam cezası uygulanmasına imkan tanıyan yasa tasarısının İsrail Meclisi'nde onaylanmasını küstahça kutladı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ölümcül saldırılardan hüküm giyen Filistinli mahkumlar için askeri mahkemelerde idam kararı alınmasını kural haline getiren ve infazın 90 gün içinde hapishanelerde gerçekleştirilmesini öngören tartışmalı yasanın İsrail Meclisi'nde kabul edilmesi, aşırı sağcı vekiller tarafından küstahça kutlandı. Fiilen İsrail vatandaşları ve Batı Şeria'daki Filistinliler için ayrı uygulamalar öngördüğü için ırkçılıkla eleştirilen yasa tasarısının kabulü, yasanın en büyük destekçileri arasında yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve beraberindeki vekiller tarafından küstah bir şekilde kutlandı. Güvenlik görevlisi ile itişmenin ardından genel kurul salonunun dışına çıkan Ben-Gvir, İsrail'de aşırı sağ için önemli bir zafer olarak görülen gelişmeyi meclis koridorlarında içki dağıtarak kutladı.

İdamın 90 gün içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor

İsrail Meclisi'nin 120 üyesinden 62'si tartışmalı yasa tasarısı lehine oy kullanırken, 48 üye tasarıya karşı çıktı. Diğer vekiller ise, bazı kısımları sadece Filistinlileri etkilediği için ırkçı olmakla suçlanan yasa tasarısı için yapılan oylamada oy kullanmadı ya da çekimser kaldı. Yasa çerçevesinde işgal altındaki Filistin topraklarında askeri mahkemelerde İsrail vatandaşlarını hedef alan ve ölümle sonuçlanan saldırılardan mahkum edilen Filistinliler, idam cezası ile karşı karşıya kalacak. Karara itiraz edilebilecek fakat mahkumiyet halinde idam cezası, 90 gün içinde bir cezaevi görevlisi tarafından infaz edilecek.

İsrail mahkemelerine kendi vatandaşları hakkında da idam ya da müebbet hapis cezası verme yetkisi tanıyan yasa, geriye dönük uygulanmayacak ve sadece gelecekteki mahkumlar için geçerli olacak. Bu çerçevede İsrail'deki sivil mahkemelerde İsrail aleyhindeki terör suçlarından mahkum edilen kişiler de idam veya müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Uzun süren tartışmaların ardından revize edilen yasa, İsrail'deki sivil mahkemeler tarafından kararlar çerçevesinde hükümlülerin idam cezası ya da müebbet hapis cezası alması konusunda hakimin karar vermesini öngörüyor. Diğer yandan söz konusu Batı Şeria'daki Filistinliler olduğunda, askeri mahkemelerin hükümleri çerçevesinde belirli temyiz yolları dışında idam cezası uygulanmasının bir kural haline gelmesi öngörülüyor. - TEL AVİV

İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı

23:53
Osimhen’e dev çağrı: Manchester United’a gel
Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel
23:46
Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı
Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı
22:39
Aykut Kocaman’dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
