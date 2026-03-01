İsrail'de Sirenler Yeniden Çaldı - Son Dakika
İsrail'de Sirenler Yeniden Çaldı

01.03.2026 08:49
İran'ın saldırıları nedeniyle İsrail'de sirenler çaldı, milyonlarca kişi sığınaklara akın etti.

İsrail ordusu, İran saldırıları nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurarak, "Son 24 saatte 20'nci kez milyonlarca İsrailli sığınaklara akın etti" açıklamasında bulundu.

İran'dan, ABD ve İsrail'in saldırılarına bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni bir saldırı dalgası nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi. İran'ın İsrail'e yönelik çok sayıda misilleme saldırısı yaptığı hatırlatılan açıklamada, "Son 24 saatte 20'nci kez milyonlarca İsrailli sığınaklara akın etti" ifadelerine yer verildi. - TEL AVİV

