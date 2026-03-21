İsrail'den Hizbullah Hedeflerine Saldırı

21.03.2026 04:01
İsrail ordusu, Beyrut'taki Hizbullah'a ait hedeflere yeni saldırı dalgası başlattı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Hizbullah'a ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Hizbullah'a ait hedeflere yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. Lübnan basını, saldırıların Beyrut'un güneyindeki banliyöleri hedef aldığını ve İsrail bombardımanlarının yerleşim bölgelerinde hasara yol açtığını duyurdu. Son İsrail saldırıları sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Yerel, Son Dakika

Advertisement
