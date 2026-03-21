İsrail\'den Hizbullah Hedeflerine Saldırı

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Hizbullah'a ait hedeflere yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. Lübnan basını, saldırıların Beyrut'un güneyindeki banliyöleri hedef aldığını ve İsrail bombardımanlarının yerleşim bölgelerinde hasara yol açtığını duyurdu. Son İsrail saldırıları sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı. - BEYRUT