İsrail'den İran'a Eş Zamanlı Saldırılar

İsrail ordusu, İran rejimine ait askeri karargahlara, mühimmat üretim tesislerine ve askeri altyapılara eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.

İsrail, İran'a yönelik saldırılarına yenilerini ekledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran rejimine ait askeri hedeflere eş zamanlı saldırılar yapıldığı bildirildi. Çok sayıda savaş uçağının katıldığı saldırılarda Tahran'daki Kudüs Gücü'ne ait bir karargah, İsfahan'daki bir füze üretim tesisi ve Şiraz'daki askeri altyapıların vurulduğu aktarıldı. Tamamlanan bu saldırıların İran rejiminin temellerine verilen zararı derinleştirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Füze rampaları ve İHA üsleri de vuruldu

Düzenlenen ayrı hava saldırılarında ise İran ordusuna ait füze rampalarının ve insansız hava aracı (İHA) üslerinin hedef alındığı kaydedildi. - TEL AVİV