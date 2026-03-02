İsrail'e Lübnan'dan Füze Saldırısı - Son Dakika
İsrail'e Lübnan'dan Füze Saldırısı

02.03.2026 04:06
Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'e füze fırlattı. İsrail sirenler çaldı, can kaybı olmadı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Saldırıların Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara, Lübnan'dan misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. En az 1 füzenin önlendiği, bazı füzelerin ise açık alanlara düşmesine izin verildiği belirtilirken, herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmediği aktarıldı. IDF, saldırıların Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Hizbullah'ın saldırıları üstlenmesi halinde, bu, örgütün 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan Lübnan - İsrail ateşkesinden bu yana İsrail'e gerçekleştirdiği ilk saldırı olarak kayıtlara geçecek. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Yerel, Son Dakika

