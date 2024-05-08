İsrail, Gazze'ye yardımların girişine izin verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İsrail, Gazze'ye yardımların girişine izin verdi

İsrail'in Pazar günü gerçekleştirilen roket saldırısının ardından kapattığı Gazze Şeridi'ne yardımların giriş yaptığı Kerem Şalom Sınır Kapısı yeniden açıldı. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, sınır kapısının bu sabah Gazze'ye giriş yapan yardım kamyonları için yeniden açıldığı aktarıldı.

08.05.2024 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Pazar günü gerçekleştirilen roket saldırısının ardından kapattığı Gazze Şeridi'ne yardımların giriş yaptığı Kerem Şalom Sınır Kapısı yeniden açıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Bölgede binlerce sivili katleden, milyonlarca sivili ise yerinden eden İsrail ordusu tüm dünyanın gözü önünde geri adım atmadan soykırım gerçekleştiriyor. Saldırıların başında sivillere güvenli bölge olarak güneyi gösteren İsrail, şimdi de milyonlarca sivilin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırılar düzenliyor ve yardımların geçiş yaptığı sınır kapılarını kapatıyor. Gazze bombardımanı nedeniyle bölgedeki ülkelerden de tepki gören İsrail'in Pazar günü roketli saldırı düzenlenmesinin ardından kapattığı Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı ne zaman açacağı ise merakla bekleniyordu. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, sınır kapısının bu sabah Gazze'ye giriş yapan yardım kamyonları için yeniden açıldığı aktarıldı. Yardımların bölgeye girmeden önce İsrail denetiminden geçmeye devam ettiği belirtildi. - REFAH

Kaynak: İHA

Filistin, Hükümet, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail, Gazze'ye yardımların girişine izin verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:17 Şarkıcı Kalben Sağdıç Beyoğlu’nda Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı Şarkıcı Kalben Sağdıç Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı
13:01 Koridorda son volta Cem Garipoğlu’nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı Koridorda son volta! Cem Garipoğlu'nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
13:19 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe seçimleriyle ilgili planlaması olmadığını açıkladı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe seçimleriyle ilgili planlaması olmadığını açıkladı
13:01 İmamoğlu, Bozbey’in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi İmamoğlu, Bozbey'in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi
12:59 Kadın Kılığına Girerek Ülkeden Kaçmaya Çalışan Ukraynalı Adam Yakalandı Kadın Kılığına Girerek Ülkeden Kaçmaya Çalışan Ukraynalı Adam Yakalandı
12:47 Rakam öyle böyle değil Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü Rakam öyle böyle değil! Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü
12:39 CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 13:40:23. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'ye yardımların girişine izin verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement