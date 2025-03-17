İsrail Hizbullah Karargahına Saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Hizbullah'ın elit birimi Rıdvan Gücü'ne ait karargaha ve Hizbullah'a ait binalara saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'den bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde bulunan Hizbullah'ın elit birimi Rıdvan Gücü'ne ait karargaha ve Hizbullah'a ait binalara saldırı düzenlendiği bildirildi. Yapılan açıklamada "Bu terörist altyapıların varlığı, İsrail ve Lübnan arasındaki anlaşmanın açık bir ihlalidir. IDF bu tür faaliyetlere izin vermeyecek ve harekete geçecektir. IDF, Güney Lübnan'daki silahlı teröristleri hedef almayı sürdürecek ve İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldıracaktır" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV