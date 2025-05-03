İsrail, Husilerden Gelen Füze Saldırısına Karşı Sığınaklara Çağrı Yaptı - Son Dakika
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Yerel

İsrail, Husilerden Gelen Füze Saldırısına Karşı Sığınaklara Çağrı Yaptı

İsrail ordusu, Yemen'deki Husilerin fırlattığı füzeye karşı sirenlerin çaldığını duyurdu.

03.05.2025 08:18
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İsrail ordusu Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığını ve milyonlarca İsrailliye sığınaklara gitme çağrısı yapıldığını açıkladı. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler İsrail'e bir misilleme saldırısı daha gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Kudüs bölgesi ve çevresi başta olmak üzere milyonlarca İsrailliye sığınaklara gitme çağrısı yapıldığını kaydedilirken, İsrail basını saldırının Beerşeba kenti ve çevresi ile Ölü Deniz bölgesinde de paniğe neden olduğunu duyurdu. IDF, fırlatılan füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği açıkladı. Saldırının herhangi bir zarara yol açıp açmadığına dair resmi açıklama yapılmadı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Yerel, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail, Husilerden Gelen Füze Saldırısına Karşı Sığınaklara Çağrı Yaptı - Son Dakika

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