İsrail'in Beyrut Saldırıları: Hasar Raporu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Beyrut Saldırıları: Hasar Raporu

İsrail\'in Beyrut Saldırıları: Hasar Raporu
27.03.2026 04:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki banliyölere saldırılar düzenledi; can kaybı yok.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki banliyölere gerçekleştirdiği son saldırıların bazı yerleşim yerlerinde hasara yol açtığı bildirildi.

İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki banliyölere bir dizi yeni saldırı düzenledi. Saldırılar öncesinde herhangi bir tahliye uyarısının yapılmadığı belirtilirken, bazı yerleşim yerlerinde hasar meydana geldiği aktarıldı. Son saldırıların herhangi bir can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı düzenlemişti

İsrail ordusu, dün gece Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail topraklarına roket saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 20 roket fırlatıldığı belirtilerek, roketlerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılmıştı. Bazı roketlerin ise boş arazilere düştüğü ifade edilmişti. Hayfa ve Celile bölgesinde sirenlerin çalmasına neden olan saldırıda, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı bildirilmemişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail'in Beyrut Saldırıları: Hasar Raporu - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 05:03:35. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Beyrut Saldırıları: Hasar Raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.