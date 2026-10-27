İsrail'in El Halil'deki ablukası 4 bin 969 Filistinlinin evine dönüşünü engelliyor - Son Dakika
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İsrail'in El Halil'deki ablukası 4 bin 969 Filistinlinin evine dönüşünü engelliyor

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İsrail\'in El Halil\'deki ablukası 4 bin 969 Filistinlinin evine dönüşünü engelliyor
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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El Halil kentinde Cuma günü başlattığı ablukayı sürdürerek Filistinlilerin günlerdir evlerine dönüşünü engelliyor. Kentte evlerine dönemeyen Filistinlilerin sayısı 4 bin 969'a ulaşırken İsrail güçleri 2 Filistinliyi ve 4 genci gözaltına aldı.

İsrailli güçler, baskınlar gerçekleştirdiği Filistinlilerin El Halil'deki evlerine günlerdir dönmelerini engelliyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Cuma günü başlattığı ablukanın ardından Filistinlilerin evlerine baskın gerçekleştirmişti. İsrail ordusu, günlerdir zorla evlerinden çıkardığı Filistinlilerin El Halil'deki evlerine dönmelerini engelliyor. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı El Halil şehrindeki askeri önlemleri sıkılaştırarak ve çeşitli bölgeleri giriş-çıkışa kapattı. İsrail ordusu, El Halil'de gerçekleştirilen operasyon nedeniyle evlerinden edilen onlarca Filistinlinin evlerine dönmesine engel oldu. İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle evlerine dönemeyen Filistinlilerin sayısı 4 bin 969 oldu. Ayrıca İsrail güçleri Ain Deir Bahha bölgesine giden yolda iki Filistinliyi, şehir merkezinde ise kapalı tutulan bölgede 4 genci gözaltına aldı.

Yerinden edilmiş Filistinli Hijazi Shawar, "Evlerimizden çıkarıldık ve geri dönmek istiyoruz. Evlerimize dönebilene dek oturma eylemlerimizi sürdüreceğiz. İsrail ordusunun yoğun bir şekilde konuşlanması nedeniyle silah zoruyla ayrılmak zorunda kaldık. Bu durum çocuklarımız ve kadınlarımız üzerinde ağır psikolojik etkilere neden oldu. Ancak bizler kararlıyız, hiçbir silah bir Filistinliyi yenemez. Kendi ellerimizle inşa ettiğimiz, tüm hatıralarımızı ve hayallerimizi kurduğumuz evlerimize geri dönmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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