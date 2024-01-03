İsrail\'in Gazze\'deki Filistin Kızılayı merkezine saldırısı kınandı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Gemma Connell, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin Kızılayı'nın merkezine düzenlediği saldırıya değinerek, "Gazze'de güvenli bir alan yok ve dünya bundan utanmalı" dedi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Gemma Connell, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılayı'nın merkezine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Connell, saldırıda ölenler arasında beş günlük bir bebeğin bulunduğunu belirterek, "Gazze'de güvenli bir alan yok ve dünya bundan utanmalı" dedi.

"Dünya kesinlikle dehşete düşmeli"

Han Yunus'ta bulunan Filistin Kızılayı'na ait tesisin çatısında Kızılay ambleminin açıkça görüldüğüne dikkat çeken Connell, "Dünyada hiçbir çocuk öldürülmemeli hele ki bir insani yardım kuruluşunun amblemi altında barınan bir çocuk. Bu savaş sona ermelidir. Burası bebeklerin yaşadığı bir yerdi. Burası çocukların yaşadığı bir yerdi. Yerdeki kanı görebilirsiniz. Dünya kesinlikle dehşete düşmeli. Dünya kesinlikle öfkelenmeli" dedi.

İsrail ordusunun dün Filistin Kızılayı'na ait tesise düzenlediği iki saldırıda 1'i bebek olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. - NEW YORK