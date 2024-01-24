İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında can kaybı 25 bin 700\'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 25 bin 700'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle son 24 saatte 210 kişinin hayatını kaybettiği, 384 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık açıklamasında, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 700'e, yaralananların sayısının ise 63 bin 740'a yükseldiği ifade edildi. - GAZZE