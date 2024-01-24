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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 25 bin 700'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 25 bin 700'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda son 24 saatte 210 kişi hayatını kaybetti, 384 kişi yaralandı. Toplamda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 700'e, yaralananların sayısı ise 63 bin 740'a yükseldi.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında can kaybı 25 bin 700\'e yükseldi
24.01.2024 - 13:55,  Güncelleme: 13:58
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 25 bin 700'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle son 24 saatte 210 kişinin hayatını kaybettiği, 384 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık açıklamasında, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 700'e, yaralananların sayısının ise 63 bin 740'a yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 25 bin 700'e yükseldi - Son Dakika
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