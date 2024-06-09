İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 84'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 84'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 247 gündür devam ediyor. Son 24 saatte gerçekleşen 8 saldırıda 283 kişi hayatını kaybetti, 814 kişi yaralandı. Toplamda ise 37 bin 84 kişi hayatını kaybetti, 84 bin 494 kişi yaralandı.

09.06.2024 13:02
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İsrail'in 247 gündür saldırı gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 84'e, yaralı sayısı ise 84 bin 494'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 247 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere yönelik 8 saldırı gerçekleştirdiği, 283 kişinin hayatını kaybettiği, 814 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 37 bin 84'e, yaralı sayısının ise 84 bin 494'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 84'e yükseldi - Son Dakika

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