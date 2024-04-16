İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika
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Yerel

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 843'e, yaralananların sayısı 76 bin 575'e yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 46 Filistinli hayatını kaybetti, 110 Filistinli yaralandı. İsrail, yerleşim alanı, hastane, okul ve ibadethane ayrımı yapmaksızın saldırılarını sürdürüyor.

16.04.2024 13:29
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 843'e, yaralananların sayısı 76 bin 575'e yükseldi.

İsrail, 193 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgeye son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 46 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 33 bin 843'e, yaralananların sayısının ise 76 bin 575'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail camiyi hedef aldı: 1 ölü

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yerleşim alanı, hastane, okul ve ibadethane ayrımı yapmaksızın sürdürüyor. İsrail bu kez Gazze'nin kuzeyinde bir camiyi hedef aldı. İsrail güçlerinin Al-Fakoora bölgesinde camiye düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, 11 Filistinli de yaralandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika
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