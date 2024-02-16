İsrail saldırılarından etkilenen çocuklar hayatta kalmaya çalışıyor

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başlamasıyla evini terk etmek zorunda kalan 13 yaşındaki Mohammed al-Yazji, Refah'ta sığındığı bir çadırda 6 kardeşiyle birlikte hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar aralıksız devam ederken, binlerce Filistinli evlerini ve yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kaldı. Okullar, camiler, hastaneler ve tarihi binaların hedef alındığı Gazze'de siviller hayatta kalma mücadelesi vermeye başladı. Saldırılardan en fazla etkilenen ise çocuklar oldu. Eğitimleri yarım kalan çocuklar, anne ve babalarını, kardeşlerini, sevdiklerini kaybetti. Hayallerinden vazgeçmek zorunda kalan çocuklar hayatta kalmaya çalışırken, bir yandan da ailelerinin sorumluluğunu üstleniyor. Gazze'de yaşayan 13 yaşındaki Mohammed al-Yazji, İsrail'in saldırılarının ardından çocukluğuna veda etmek zorunda kalan Filistinli çocuklardan yalnızca biri. 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından ailesiyle birlikte evlerini terk eden al-Yazji, bugün aralarında 6 aylık Toleen'in de bulunduğu 6 kardeşine bakmaya çalışıyor.

"Her gün babam ve dedemle bir araya geldiğimiz günlerin hayalini kuruyorum"

Saldırılarda defalarca kez yer değiştirmek zorunda kalan ve son olarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir çadıra yerleşen al-Yazji, "Refah'a gelene kadar kardeşlerimle sokaklarda yattık. Katar Hastanesi'ni gördüm ve orada kaldık. Ama kanalizasyon sorunları nedeniyle 10 günden fazla kalamadık. Daha sonra bir barınağa yerleştirildik, ardından da Refah'a geldik" dedi.

Al-Yazji, İsrail saldırılarının sona ermesinin ardından evlerine geri dönmek istediklerini söyleyerek, "Her gün babam ve dedemle bir araya geldiğimiz günlerin hayalini kuruyorum. Kardeşlerimi okuyup, doktor ve öğretmen olmaları için cesaretlendirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporlarına göre Gazze Şeridi'nde 17 bin çocuk, anne veya babasını kaybetmiş ya da ailesinden ayrı bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. - REFAH