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İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 2 Filistinli Ankara'da defnedildi - Son Dakika
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İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 2 Filistinli Ankara'da defnedildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan ve tedavi için getirildikleri Türkiye'de hayatını kaybeden 2 Filistinli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail\'in saldırılarında hayatını kaybeden 2 Filistinli Ankara\'da defnedildi
25.01.2024 - 14:36,  Güncelleme: 14:38
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan ve tedavi için getirildikleri Türkiye'de hayatını kaybeden 2 Filistinli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan ve sağlık hizmeti alamayan Filistinliler, Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda Türkiye'ye getirilmişti. Tedavi altına alındıkları Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren kanser hastası Jelal Mesud Abdulmutı Murad (71) ile yaralı olarak gelen Amına Hassen İsa'nın (72) cenazeleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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