İsrail\'in Saldırısında İki Gazeteci Toprağa Verildi

İsrail'in gazetecilere ait bir çadıra düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Anas al-Sharif ve Mohammed Qreiqeh toprağa verildi.

İsrail'in Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilere ait bir çadıra düzenlediği saldırıda gazeteciler Anas al-Sharif ve Mohammed Qreiqeh ile kamera operatörleri Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal ve Moamen Aliwa hayatını kaybetmişti. Anas al-Sharif ve Mohammed Qreiqeh bugün son yolculuğuna uğurlandı. Onlarca gazeteci ve sivil savunma personeli, saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler için cenaze namazı kılmak üzere Şifa Hastanesi'nde toplandı. Cenaze törenine katılanlar gözyaşlarına hakim olamazken İsrail karşıtı slogan attı. A-Sharif ve Qreiqeh'in cenazeleri Şeyh Radwan Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Ahed Farawneh, "Dün gece Filistinli gazetecilerin hedef alınması, tamamen İsrail'in işlediği bir suçtur. İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde çalışan Filistinli gazetecileri hedef alması, İsrail'in Filistin basınına karşı işlediği uzun suçlar tarihine eklenen yeni bir İsrail suçu. Bu suçlar, uluslararası toplumun Filistinli gazetecilere koruma sağlamasını ve İsrail işgalinin liderlerini cezalandırmasını gerektiriyor. Çünkü, İsraillilerin cezasız kalması, onları Filistinli gazetecilere karşı daha fazla suç işlemeye teşvik ediyor" dedi.

Yaralanan bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırısında yaralanan gazeteci Muhammed El-Halidi'nin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 238'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE