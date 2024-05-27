İsrail'in süren soykırımına karşı Kayseri'de protesto çağrısı - Son Dakika
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İsrail'in süren soykırımına karşı Kayseri'de protesto çağrısı

İsrail\'in süren soykırımına karşı Kayseri\'de protesto çağrısı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi, İsrail'in devam eden soykırımına karşı Kayseri halkını Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelmeye davet etti. Protesto için akşam namazının ardından Bürüngüz Cami yanında basın açıklaması yapılacak.

27.05.2024 11:48
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İsrail'in süren soykırımına karşı Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi; protesto için Kayseri halkını Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelmeye davet etti.

AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin davet amaçlı verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı; "İsrail durmuyor. Masum insanlar bombalanmaya devam ediyor. Çocuklar ve kadınlar öncelikli olarak öldürülüyor. Bu soykırım tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. Aylardır adım adım yükselerek süren bu soykırıma karşı çıkmak adına Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Bürüngüz Cami yanında akşam namazının ardından basın açıklaması için bir araya geleceğiz. Takribi 20.15'te başlayacak gösterilerimize herkesi soykırıma karşı sesini çıkarmak üzere bekliyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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