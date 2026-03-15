İsrail-Iran Füzeleri: 2 Yaralı

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği son balistik füze saldırılarında en az 2 kişi yaralandı.

İran, İsrail'e yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, gece boyunca İran'dan çok sayıda balistik füze fırlatıldığı bildirildi. Ülkenin birçok bölgesinde sirenler çalarken, halka sığınaklara girme çağrısında bulunuldu. IDF, füze tehditlerinin önlenmesinin ardından güvenlik uyarılarının yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.

En az 2 kişi yaralandı

Magen David Adom ambulans servisi ise, İsrail'in merkezindeki Holon kentinde en az 2 kişinin yaralandığını açıkladı. 80'li yaşlarında bir erkeğin cam kırıklarından kaynaklanan kesikler nedeniyle, 80'li yaşlarında bir kadının ise duman zehirlenmesi belirtileri nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi. İsrail basını, çok sayıda kişinin de saldırılar nedeniyle yaşanan paniğin ardından şok tedavisi gördüğünü duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde birçok bölgede sirenlerin çaldığı, önlenemeyen bazı füzelerin ise yerleşim bölgelerine isabet ederek yangınlara yol açtığı görüldü. - TEL AVİV