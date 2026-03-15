İsrail-Iran Füzeleri: 2 Yaralı
İsrail-Iran Füzeleri: 2 Yaralı

15.03.2026 05:54
İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıda en az 2 kişi yaralandı; İran misilleme yapıyor.

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği son balistik füze saldırılarında en az 2 kişi yaralandı.

İran, İsrail'e yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, gece boyunca İran'dan çok sayıda balistik füze fırlatıldığı bildirildi. Ülkenin birçok bölgesinde sirenler çalarken, halka sığınaklara girme çağrısında bulunuldu. IDF, füze tehditlerinin önlenmesinin ardından güvenlik uyarılarının yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.

En az 2 kişi yaralandı

Magen David Adom ambulans servisi ise, İsrail'in merkezindeki Holon kentinde en az 2 kişinin yaralandığını açıkladı. 80'li yaşlarında bir erkeğin cam kırıklarından kaynaklanan kesikler nedeniyle, 80'li yaşlarında bir kadının ise duman zehirlenmesi belirtileri nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi. İsrail basını, çok sayıda kişinin de saldırılar nedeniyle yaşanan paniğin ardından şok tedavisi gördüğünü duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde birçok bölgede sirenlerin çaldığı, önlenemeyen bazı füzelerin ise yerleşim bölgelerine isabet ederek yangınlara yol açtığı görüldü. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

05:10
Trump’tan Mücteba Hamaney’e çağrı: Eğer hayattaysan teslim ol
Trump'tan Mücteba Hamaney'e çağrı: Eğer hayattaysan teslim ol
03:30
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
02:47
7 yıl sonra bir ilk ABD bayrağı yeniden göndere çekildi
7 yıl sonra bir ilk! ABD bayrağı yeniden göndere çekildi
02:44
İran’dan ABD’ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar
İran'dan ABD'ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar
00:49
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
00:18
Netanyahu öldü mü İddialara cevap geldi
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi
