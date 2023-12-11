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İsrail, Mısır'dan gelen yardımları incelemek için sınır kapısını açacak - Son Dakika
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İsrail, Mısır'dan gelen yardımları incelemek için sınır kapısını açacak

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Mısır'dan Gazze Şeridi'ne giren insani yardımların incelenmesi için Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın yarın açılacağını ancak Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi olmayacağını duyurdu.

İsrail, Mısır\'dan gelen yardımları incelemek için sınır kapısını açacak
11.12.2023 - 23:52,
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Mısır'dan Gazze Şeridi'ne giren insani yardımların incelenmesi için Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın yarın açılacağını ancak Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi olmayacağını duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, Mısır'dan Gazze Şeridi'ne Refah Sınır Kapısı üzerinden insani yardım kısıtlı şekilde sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Mısır'dan Gazze Şeridi'ne giren insani yardımların incelenmesi için Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın yarın açılacağı duyuruldu.

Yetkililer, Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi olmayacağını ifade ederek, sınır kapısının insani yardımların incelenmesi nedeniyle yaşanan gecikmeyi azaltmak için açılacağını belirtti.

Bugüne kadar İsrail'den Gazze Şeridi'ne doğrudan yardım girişine izin verilmezken, yardımlar İsrail-Mısır arasındaki Nitzana Sınır Kapısı'nda İsrailli yetkililer tarafından incelenmesinin ardından Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giriş yapıyordu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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