İsrail Müdahalesi Sonrası 422 Aktivist İstanbul'a Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Müdahalesi Sonrası 422 Aktivist İstanbul'a Getirildi

21.05.2026 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Sumud Filosu'na müdahale eden İsrail, 422 aktivisti alıkoydu. Yaralı aktivistler hastaneye sevk edildi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesi sonrası alıkonulan 422 aktivist, özel uçaklarla İstanbul'a getirildi. Aktivistlerden yaralı olanlar ambulanslara alınarak hastaneye sevk edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularına birkaç mil mesafede İsrail ordusunun müdahalesine uğramıştı. Uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalede çok sayıda aktivist alıkonulmuş ve kötü muamele sonrası bazıları yaralanmıştı. İsrail'in serbest bıraktığı 422 aktivist için Türkiye'den 3 tane uçak gönderildi. İsrail'in Ramon Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçaklar, saat 17.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Aktivistler, havalimanı VIP salonunda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın yoğun katılımıyla karşılandı. Bazı aktivistlerin yürümekte güçlük çektiği görülürken, sedye ve tekerlekli sandalye yardımıyla ambulanslara alınan aktivistler, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

"70 ülkeden aktivist bu misyona katıldı"

HAK-İŞ Genel Başkanı ve filo katılımcısı Mahmut Arslan yaptığı açıklamada, "70 ülkeden yaklaşık 500 aktivist Sumud misyonuna katıldı. Bu organizasyonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Dünyanın birçok ülkesinden insanların Filistin için bir araya gelmesi çok kıymetli" dedi.

"Plastik mermilerle yaralanan arkadaşlarımız oldu"

Yaralanan aktivistlerden Mecit Bağcivan ise, "Birçok arkadaşım plastik mermilerle yaralandı. Burada bulunan her aktivist İsrail'in zulmüne maruz kaldı. Ama Gazze'de yaşananların yanında bizim yaşadıklarımız çok küçük kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Gerçek kahramanlar direnişçilerdir"

Aktivistlerden Emrullah Demir, "Çok sert müdahalelerle karşı karşıya kaldık. Ancak Gazze'de insanların yaşadıklarıyla kıyasladığımızda bizim yaşadıklarımız bir fragman gibi kalıyor. Gerçek kahramanlar direnişçilerdir" diye konuştu.

"Biz vicdan taşıyorduk"

Aktivistlerden Ömer Arslan ise açıklamasında, "Biz vicdan taşıyorduk, insani yardım taşıyorduk. Bizim silahımız merhametimizdi" dedi.

Müdahale sırasında kadınlara yönelik şiddet uygulandığını belirten aktivistlerden Fatma Zengin, "Biz Filistin'e gittik, İsrail'e değil. Bunun sadece Filistin'in değil tüm insanlığın meselesi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail Müdahalesi Sonrası 422 Aktivist İstanbul'a Getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Parti binasından Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı kaldırıldı Parti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı
Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı
Tarihi karar İstanbul’da verildi Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği Tarihi karar İstanbul'da verildi! Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana

20:43
Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 20:51:59. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Müdahalesi Sonrası 422 Aktivist İstanbul'a Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.