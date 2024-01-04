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İsrail saldırıları sonucu kanser hastası hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail saldırıları sonucu kanser hastası hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu tedaviden mahrum kalan kanser hastası Samira Ali Abdullah Al Manama, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Manama'nın cenazesi Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye ise Gazze'ye yönelik insani yardımlarını sürdürüyor ve hasta Filistinlileri uçaklarla Türkiye'ye getiriyor.

İsrail saldırıları sonucu kanser hastası hayatını kaybetti
04.01.2024 - 14:41,
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu tedaviden mahrum kalan kanser hastası Samira Ali Abdullah Al Manama, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Manama'nın cenazesi Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlattığı saldırılar artarak devam ediyor. Son üç ayda 65 bin ton patlayıcı kullanan İsrail'e sessiz kalan ülkelere rağmen, Türkiye Gazze'ye yönelik insani yardımlarını da hız kesmeden devam ettiriyor. Bu çerçevede yardımlar devam ederken hasta ve tedaviye ulaşamayan Filistinliler de uçaklarla Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'ye getirilen Kanser hastası Samira Ali Abdullah Al Manama ise 64 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Manama'nın cenazesi ise Hacı Bayramı Veli Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.

Manama'nın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA
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