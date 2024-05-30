İsrail ürünlerinin listesi dağıtılıyor, vatandaşlar bilinçli tercih yapacak

Yerel

İsrail mallarının listesini dağıtıyorlar

Vatandaş bu liste ile dolaşacak

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etmek amacıyla hastaneye gelen vatandaşlara İsrail ürünlerinin yazılı olduğu listeyi dağıtmaya başladı.

Tekirdağ'da tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etmek amacıyla hastaneye gelen vatandaşlara İsrail ürünlerinin yazılı olduğu listeyi dağıtmaya başladı. İsrail malları ve yerli ürünlerin yazılı olduğu broşürleri alan vatandaşlar, bu broşürler sayesinde Gazze'ye saldırıp katliamlar yapan İsrail'in ürünleri hakkında bilgi sahibi olarak yerli ürünleri tercih edebilecek.

Öğrencilerden Samet Kadıcık yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri olarak bugün burada Filistin için bir stant kurduk. Filistinli insanlara destek için, İsrail ürünlerinin boykot edilmesinin neden önemli olduğunu, neden boykot etmemiz gerektiğini, boykot edersek sonuçlar nasıl değişebilir bunu insanlara anlatmak için stant kurduk. İnşallah başarılı oluruz. Genel olarak olumlu dönüşler alıyoruz. Tabii ki bilinçsiz insanımız çok, boykot hakkında bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yerli ürünleri tanıtıyoruz. Ürünlerin olduğu bir liste hazırladık, bu listede boykot ürünleri ve bunların karşılığı olan yerli ürünler var. İnsanlar marketlere gittiğinde boykot ürünlerini görmüş olur ve ona göre yerli ürünleri tercih ederler. Bizim amacımız yerli ürünlere teşvik etmek ve İsrail ürünlerinden uzak tutmak. Aslında temelde amacımız insan olabilmek, çünkü biliyoruz ki Filistin meselesinin vicdanı olan her insanın meselesi olması gerekiyor. Biliyoruz ki bütün uyuyanları uyandırmaya bir uyanık yeter" dedi.