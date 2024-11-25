İsrail ve Hizbullah'ta Ateşkes Anlaşması

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İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Hizbullah ile ateşkes konusunda prensipte anlaşmaya vardığını, anlaşmanın onaylanmasının nihai olmadığını ve bazı konuların hala çözülmesi gerektiğini duyurdu. Ayrıca ateşkes önerisinin üç aşamadan oluştuğu kaydedildi.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ABD tarafından da desteklenen Hizbullah ile ateşkes konusunda prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu. İsrail basını, Tel Aviv, Washington ve Beyrut'taki yetkililere dayandırdığı haberinde İsrail'in anlaşmayı genel hatlarıyla kabul ettiğini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu anlaşmayı nasıl açıklayacağı üzerinde çalıştığını yazdı. Tel Aviv yönetiminin anlaşmanın ana ilkelerini onayladığı kaydedilen haberde, anlaşmanın onaylanmasının nihai olmadığı ve bazı konuların hala çözülmesi gerektiği vurgulandı. Tel Aviv'in kararının Lübnan'a da iletildiği bildirilirken, Haaretz ateşkes önerisinin üç aşamadan oluştuğunu yazdı. Buna göre ilk aşamada Hizbullah, Litani Nehri'nin kuzeyindeki güçlerini çekecek, ikinci aşamada İsrail güney Lübnan'dan çekilecek ve son olarak tartışmalı sınır bölgelerinin belirlenmesine yönelik İsrail-Lübnan müzakereleri başlayacak. ABD liderliğinde uluslararası bir organın ateşkes sürecini gözlemleyeceği bildirilen haberde, İsrail'in Washington'dan Hizbullah'ın ateşkes şartlarını ihlal etmesi ve bu ihlale karşılık Lübnan ordusu ile uluslararası güçlerin harekete geçmemesi durumunda askeri olarak harekete geçme hakkını teyit eden bir mektup almayı beklediği belirtildi. - TEL AVİV