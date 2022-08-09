İşsiz kalıp memleketine döndü, tarlasına kavun ve karpuz ekip başarıyı yakaladı - Son Dakika
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İşsiz kalıp memleketine döndü, tarlasına kavun ve karpuz ekip başarıyı yakaladı

09.08.2022 18:19

İşsiz kalıp memleketine döndü, tarlasına kavun ve karpuz ekip başarıyı yakaladı Pandemi döneminde işsiz kalan 54 yaşındaki Bayram Karakurt, memleketi olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine dönüp tarlasında kavun ve karpuz yetiştirmeye başladı.

İşsiz kalıp memleketine döndü, tarlasına kavun ve karpuz ekip başarıyı yakaladı

AFYONKARAHİSAR - Pandemi döneminde işsiz kalan 54 yaşındaki Bayram Karakurt, memleketi olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine dönüp tarlasında kavun ve karpuz yetiştirmeye başladı. Karakurt'un en büyük yardımcıları ise üniversite öğrencisi oğluyla birlikte aile üyeleri oldu.

Sandıklı ilçesi Ekinhisar köyünde yaşayan Bayram Karakurt, 10 yıl önce Antalya'da çalıştığı otelde pandemi sonrası geçtiğimiz yıl işten çıkarıldı. Kendine alternatif iş arayan Karakurt, geçen yıl memleketine dönüp, karpuz ve kavun yetiştirmeye karar verdi. Geçen yıl 9 dekar alana kavun karpuz ekip satan Bayram Karakurt bu yıl 16 dekar alana ekim yaptı. Satışlardan memnun olan Karakurt, " "Turizm çalışanıydım. Pandemiden dolayı döndüm. Karpuz yetiştirmeye başladık. Alt yapımız zaten vardı. 10 yıl önce de yetiştiriyordum ama böyle profesyonel anlamda değildi. Geçen yıl tahminlerimizin üzerinde para kazandık. Allah bereket versin. Bu senede devam ettirelim dedik. Devam ettirdik. Bu sene kendimiz pazarladığımız için para kazanıyoruz" dedi.

Bayram Karakurt'un oğlu Yasin Karakurt, "Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinin de Sağlık Bilimleri 3'üncü sınıf öğrencisiyim. Yaz tatilinde babamın ektiği karpuzları toplamak ve pazarlamasında yardımcı oluyorum. Okul okumayı da karpuz yetiştirme olsun pazarlama olsun sevdiğim bir iş zaten bölümüm de pazarlama ve satış üzerine. Sevdiğim bir iş ve biz kaliteli yetiştirdiğimiz için satmasıda kolay oluyor" dedi.

Öte yandan, hasadı başlayan karpuzları toplayan Karakurt ailesi bir çok kente ürün gönderiyor.

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Kaynak: İHA

Karahisar, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İşsiz kalıp memleketine döndü, tarlasına kavun ve karpuz ekip başarıyı yakaladı - Son Dakika

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