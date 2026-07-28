İstanbul, 2027 UNESCO Dünya Mirası Oturnuna Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul, 2027 UNESCO Dünya Mirası Oturnuna Ev Sahipliği Yapacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO, 49. Dünya Miras Komitesi oturumunu İstanbul'da 27 Haziran-7 Temmuz 2027'de düzenleyecek.

UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 2027 yılında gerçekleştirilecek 49. oturumuna İstanbul ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 48. oturumunun Kore Cumhuriyeti'nin Busan kentinde gerçekleştirildiği hatırlatılarak, 2027 yılında düzenlenecek 49. oturuma ise Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi. Açıklamada, "Komite'nin 49. oturumunun 27 Haziran-7 Temmuz 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmesi öngörülmektedir. Türkiye, insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların korunmasına yönelik uluslararası iş birliğine katkı sunmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Busan'da 19-29 Temmuz tarihleri arasında devam eden 48. oturumda 49. oturumun Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Oturumda Türkiye Cumhuriyeti'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Yurdakul da 49. oturum başkanlığı görevini üstlendi. Kaynaklar, söz konusu oturuma ev sahipliği yapılmasının ve Komite Başkanlığının üstlenilmesinin Türkiye'nin UNESCO nezdindeki etkin konumunu ve kültürel diplomasi alanındaki görünürlüğünü daha da güçlendireceğini belirtti. Bu gelişmenin Türkiye'nin zengin kültürel ve doğal mirasının uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Türkiye, 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 2023-2027 dönemi üyeliğine rekor oyla seçilmişti. Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kayıtlı 22 kültürel ve karma miras alanı bulunuyor.

Kaynak: İHA

Diplomasi, İstanbul, Unesco, Kültür, Miras, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul, 2027 UNESCO Dünya Mirası Oturnuna Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste
Baraja uçan otomobilden son anda atladı Baraja uçan otomobilden son anda atladı
Cem Küçük’ten sürpriz karar 10 yıl sonra yollar ayrıldı Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız

12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
12:07
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık Kadroda yer almayacak
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak
11:56
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
11:53
İstanbul’da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 13:03:08. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul, 2027 UNESCO Dünya Mirası Oturnuna Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.