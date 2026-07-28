İstanbul, 2027 UNESCO Dünya Mirası Oturnuna Ev Sahipliği Yapacak

UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 2027 yılında gerçekleştirilecek 49. oturumuna İstanbul ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 48. oturumunun Kore Cumhuriyeti'nin Busan kentinde gerçekleştirildiği hatırlatılarak, 2027 yılında düzenlenecek 49. oturuma ise Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi. Açıklamada, "Komite'nin 49. oturumunun 27 Haziran-7 Temmuz 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmesi öngörülmektedir. Türkiye, insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların korunmasına yönelik uluslararası iş birliğine katkı sunmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Busan'da 19-29 Temmuz tarihleri arasında devam eden 48. oturumda 49. oturumun Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Oturumda Türkiye Cumhuriyeti'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Yurdakul da 49. oturum başkanlığı görevini üstlendi. Kaynaklar, söz konusu oturuma ev sahipliği yapılmasının ve Komite Başkanlığının üstlenilmesinin Türkiye'nin UNESCO nezdindeki etkin konumunu ve kültürel diplomasi alanındaki görünürlüğünü daha da güçlendireceğini belirtti. Bu gelişmenin Türkiye'nin zengin kültürel ve doğal mirasının uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Türkiye, 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 2023-2027 dönemi üyeliğine rekor oyla seçilmişti. Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kayıtlı 22 kültürel ve karma miras alanı bulunuyor.