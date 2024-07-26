İstanbul Anadolu Yakası'nda Öğle Saatlerinde Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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Yerel

İstanbul Anadolu Yakası'nda Öğle Saatlerinde Yağış Etkili Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan yağış etkili oldu. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken bazıları ise şemsiye ve yağmurluk kullanarak sokağa çıktı. Gün içerisinde yağışların aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

26.07.2024 13:33
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İstanbul Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan yağış etkili oldu. Vatandaşlardan kimi yağmura hazırlıksız yakalanırken kimiyse şemsiye ile sokağa çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da yağışlar etkili oldu. Yağışlar öğle saatlerinde Anadolu Yakası'nda kısa süreli etkili oldu. Kimi vatandaş yağmura hazırlıksız yakalanırken kimininse şemsiye ve yağmurluk ile dışarı çıktığı görüldü. Yapılan tahminlere göre, gün içerisinde yağışların aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Anadolu Yakası'nda Öğle Saatlerinde Yağış Etkili Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Anadolu Yakası'nda Öğle Saatlerinde Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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