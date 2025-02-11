Kar yağışı nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği İstanbul Arnavutköy çevre yolu havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde, bazı araçların yolda kaldığı ve trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Arnavutköy çevre yolunda araçlar güçlükle ilerlemeye başladı. Trafiğin durma noktasına geldiği çevre yolu havadan görüntülendi. Görüntülerde, bazı araçların yolda kaldığı ve trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul Arnavutköy'de Kar Yağışı Trafiği Felç Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?