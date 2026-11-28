İstanbul Arnavutköy'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sis, Arnavutköy'de etkisini artırarak görüş mesafesinin yer yer azalmasına yol açtı. İlçede sis bulutları arasından geçen uçaklar dron kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Özellikle Arnavutköy ilçesinde etkisini artıran sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi oldukça düştü. Sis bulutları arasından geçen uçaklar ise dron kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, kentin bazı bölgelerinde yoğunluğunu artırdı. Arnavutköy'de geniş bir alanı kaplayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, ilçede oluşan sis manzarası havadan görüntülendi.
Sis bulutları arasından geçen uçaklar kamerada
Yoğun sisin etkili olduğu Arnavutköy'de uçakların sis bulutları arasından geçişi dikkat çekti. Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bölgeyi kaplayan yoğun sis ve sis bulutları arasından geçen uçaklar yer aldı.
Kaynak: İHA
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