İstanbul Avcılar'da meme kanserini yenen Deniz Karakurt'a sürpriz kutlama yapıldı - Son Dakika
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İstanbul Avcılar'da meme kanserini yenen Deniz Karakurt'a sürpriz kutlama yapıldı

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İstanbul Avcılar\'da meme kanserini yenen Deniz Karakurt\'a sürpriz kutlama yapıldı
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İstanbul Avcılar'da 43 yaşındaki Deniz Karakurt, bir yıl süren meme kanseri tedavisinin ardından hastalığı yendi. Arkadaşları sahilde sürpriz kutlama düzenleyip gökyüzüne balon bıraktı; Karakurt erken teşhisin önemine dikkat çekip kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

İstanbul Avcılar'da bir yıl süren tedavinin ardından meme kanserini yenen 43 yaşındaki Deniz Karakurt'a, arkadaşları sahilde sürpriz kutlama düzenledi. Onlarca kadın, gökyüzüne balon bırakarak Karakurt'un mutluluğuna ortak oldu.

Avcılar'da yaşayan 43 yaşındaki Deniz Karakurt, geçen sene ekim ayında göğsünde bir kitle fark ederek hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından meme kanseri olduğunu öğrenen kadın, bir yıl süren tedavi sürecinin ardından kanseri yendi. Karakurt'un mutlu gününü kutlamak isteyen sevdikleri ise ona unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Avcılar sahilinde bir araya gelen onlarca kadın, kanseri atlatan Deniz Karakurt için sürpriz bir kutlama düzenledi. Sahilde buluşan kadınlar, arkadaşlarının sağlığına kavuşmasını kutlamak amacıyla gökyüzüne balon bıraktı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada kanseri yenen Karakurt, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında mutluluğunu dile getirdi. Yaşadığı zorlu süreçte erken teşhisin önemine dikkat çeken yapan Karakurt, diğer kadınlara da sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

"Herkes erken teşhisin farkına varsın"

Yaşadığı tedavi sürecini anlatan Deniz Karakurt, "İsmim Deniz Karakurt 43 yaşındayım. Geçen sene Ekim ayında Meme Kanseri Farkındalık gününde kendimi kontrol ederken kitle fark ettim. Ameliyat sürecim, kemoterapi, radyoterapi sürecim hepsi bitti. Çok şükür her şey çok güzel geldi. İlk evrede yakaladık. Şu an atlattım çok şükür akıllı ilaca geçiyorum. Sonrasında hep kontrol. Herkes erken teşhisin farkına varsın. Herkes kendisini kontrol etsin. Zor zamanlardı geldi geçti. Tüm sevdiklerime de teşekkür ediyorum. Çok zorlandım. Ama geçti çok şükür. En ağırı da kemoterapiydi. Onda da çok zorlandım. Saçım, kaşım kirpiğim döküldü. Ağrılarım ile beraber her şey çok zordu ama şuan her şey yolunda Allah'a şükür" dedi.

"Çok mutlu oldum. Ağlamam da mutluluktan"

Arkadaşlarının sürprizi sonrası duygusal anlar yaşadığını ifade eden Karakurt, "Fark eder etmez önemseyerek doktora gittim. Süreçler tabi ki zor. Sonuçların ne çıkacağını beklemek zordu ama çok şükür geldi geçti diyelim. Ben bir kaç arkadaşımla kahvaltı yapacağımı düşünüyordum. Şaşırdım tabi çok duygulandım. Bu kadarını beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Ağlamam da mutluluktan zaten" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Deniz KarakurtMeme KanseriMeme KanseriİstanbulAvcılarSağlıkYaşamYerelSon Dakika

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