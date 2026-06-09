Bahçelievler'den Kahramanmaraş'a moral ziyareti - Son Dakika
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Bahçelievler'den Kahramanmaraş'a moral ziyareti

Bahçelievler\'den Kahramanmaraş\'a moral ziyareti
09.06.2026 11:18  Güncelleme: 11:23
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İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Birlikte Ayağa Kalktık Geleceğe Yürüyoruz' projesiyle Kahramanmaraş Pazarcık'ta 475 öğrenciyi ziyaret edip hediye dağıttı ve tiyatro gösterisiyle moral verdi.

İstanbul'un Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Birlikte Ayağa Kalktık Geleceğe Yürüyoruz" projesi kapsamında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki öğrenciler ziyaret edilerek çeşitli hediyeler dağıtıldı, tiyatro gösterileriyle öğrencilere moral verildi.

6 Şubat depremlerinin ardından Pazarcık ilçesiyle eşleştirilen Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sürecinde gönüllü öğretmenleriyle bölgede yardım faaliyetlerine destek vermişti. Proje kapsamında yeniden Pazarcık'a gelen şube müdürleri, eğitim yöneticileri ve öğretmenler, ilçedeki okullarda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut ile Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kara'nın katıldığı ziyaretlerde Evri Osman Gazi İlkokulu ve Ortaokulu, Evri Pınarbaşı İlkokulu ve Ortaokulu, Çiğdemtepe İlkokulu ve Ortaokulu ile Salmanlı İlkokulu ziyaret edildi. Ziyaretlerde toplam 475 öğrenciye kırtasiye malzemesi, ikramlık, top, akıl ve zeka oyunlarından oluşan hediyeler verildi.

"Öğretmenler öğrenciler için sahneye çıktı"

Okul ziyaretlerinin ardından Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenlerden oluşan Ders Arası Tiyatro ekibi tarafından hazırlanan 'yapay zek-ai' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Aynı gün iki farklı gösterimle seyirci karşısına çıkan oyun, Pazarcık Belediyesi Konferans Salonu ile Onikişubat 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda izleyicilerle buluştu. Öğrenciler ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni aldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahçelievler'den Kahramanmaraş'a moral ziyareti - Son Dakika

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