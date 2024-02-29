İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle durduruldu - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle durduruldu

İstanbul Boğazı\'nda gemi trafiği sis nedeniyle durduruldu

İstanbul Boğazı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geçici olarak askıya alınan gemi trafiğinin normal şartlarda devam edeceği belirtildi.

29.02.2024 09:24  Güncelleme: 09:26
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, yoğun sis nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle durduruldu - Son Dakika
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