İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan bilirkişi iddianamesi kabul edildi. - Son Dakika
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Yerel

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan bilirkişi iddianamesi kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan bilirkişi iddianamesi kabul edildi.

27.02.2025 15:42
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan bilirkişi iddianamesi kabul edildi. İmamoğlu 12 Haziran günü hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Politika, istanbul, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan bilirkişi iddianamesi kabul edildi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan bilirkişi iddianamesi kabul edildi. - Son Dakika
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