İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan bilirkişi iddianamesi kabul edildi. İmamoğlu 12 Haziran günü hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan bilirkişi iddianamesi kabul edildi. - Son Dakika
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