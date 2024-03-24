İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nun Seçim Otobüsü Arızalandı

İstanbul'da arızalı otobüsleri ile ünlenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sefer üzerinde 'Tam yol ileri' yazılı seçim otobüsü arızalandı. Yol kenarında duraklayan otobüs, trafiğin aksamasına neden oldu.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde ki İstanbul'da sık sık gündeme gelen otobüs ve metrobüs arızalarından sonra bu kez de İmamoğlu'nun seçim otobüsü arızalandı. Bahçelievler Kemal Sunal Caddesi üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı 'Tam yol ileri' yazan seçim otobüsü yolda kaldı. Yol kenarında arızalı olarak bekleyen otobüs nedeniyle ise bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi. - İSTANBUL
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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