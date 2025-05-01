İstanbul\'da 1 Mayıs için Güvenlik Önlemleri

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Saraçhane'de geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı yollar bariyerlerle kapatılarak, grupların girişine izin verilmedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Saraçhane'de de tedbirler alındı. Alınan tedbirler çerçevesinde Saraçhane'ye çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin Saraçhane ve çevresinde sıkı güvenlik önlemi aldığı görüldü. - İSTANBUL