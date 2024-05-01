İstanbul\'da 1 Mayıs tedbirleri kaldırıldı

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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı tedbirleri çerçevesinde ulaşıma kapatılan bazı noktalardaki kısıtlamaların saat 16.00 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı tedbirleri nedeniyle bir dizi önlem alınmış, bazı yollar trafiğe kapatılmıştı. İstanbul Valiliği tarafından güvenlik önlemleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazı noktalardaki kısıtlamaların saat 16.00 itibarıyla kaldırıldığı açıklandı. Beyoğlu ilçesi Refik Saydam Caddesi, Tersane Caddesi, Kurtuluş Deresi Caddesi, Sıracevizler Caddesi, Darülaceze Caddesi, Bahariye Caddesi'nden Tarlabaşı Bulvarı'na çıkan sokaklar ile Galata Köprüsü'nün ise çift yönlü olarak kapalı bulunmaya devam edeceği ifade edildi. - İSTANBUL