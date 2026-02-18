Bayrampaşa\'da "11 Ayın Sultanı Ramazan\'ı Karşılama Töreni"

İstanbul Bayrampaşa'da Ramazan ayının ilk teravih namazının ardından "11 Ayın Sultanını Karşılama Töreni" düzenlendi. Fener Alayı programında bayrak ve meşalelerle yürüyüş yapan vatandaşlara mehter takımı eşlik etti.

Bayrampaşa Kaymakamlığı, Bayrampaşa İlçe Müftülüğü ve Bayrampaşa Belediyesi tarafından "11 Ayın Sultanını Karşılama Töreni" programı gerçekleştirdi. Programa Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Layık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ramazan Ayı'nın ilk teravih namazının ardından Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Yeşilçimen Camii önünde toplanan vatandaşlar bayrak ve meşalelerle yürürken onlara mehter takımı eşlik etti. Yürüyüş, tekrar Yeşilçimen Camii önünde edilen duanın ardından sona erdi.

"Ramazan bir kurtuluş ayıdır"

Yürüyüşün ardından konuşan Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, "İnşallah bizler de Ramazan Ayı'nı iyilikle, güzellikle, ibadetle, komşuya yardımla, küçüklerden büyüklere kadar herkese iyiliği yaymak üzere gayret edelim. Ramazan'ın gerçek manasını ortaya koyalım. Ramazan bir kurtuluş ayıdır. Bizlerin geçmişteki bütün günahlarını arındırabilecek bir aydır. İçerisinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni barındırıyor. Ramazan Kur'an ayıdır. Ne olur bu ayın hakkını verelim. İbadetle, birbirimize iyilikle, komşulara iyilikle, fakire iyilikle ve sadakayla zekatla yardımcı olalım. Bu ayın hakkını teslim edelim" dedi. - İSTANBUL