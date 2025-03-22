İstanbul'da 22-23 Mart'ta Yol Kapatmaları - Son Dakika
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İstanbul'da 22-23 Mart'ta Yol Kapatmaları

İstanbul Valiliği, 22-23 Mart tarihlerinde kapanacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

22.03.2025 17:47
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İstanbul Valiliği, 4 gün süreyle alınan tedbirlere ek olarak 22- 23 Mart tarihleri arasında kapanacak yolları açıkladı.

İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle bazı metro hatları ile yolların trafiğe kapatıldığı duyurmuştu. Valilik tarafından alınan tedbirlere ek olarak bugün saat 16.00 ve yarın saat 08.00 aralığında bazı yolların kapatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "19 Mart'ta Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 22 Mart Cumartesi günü saat 16.00 ile 23 Mert Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

Saat 16.00 itibariyle kapanacak yollar

Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,

Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi'ne Çıkan Tüm Yollar,

Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,

Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,

Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,

Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,

Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,

Yeniyol Caddesi,

D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,

D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları" ifadelerine yer verildi.

Alternatif yollar ise, "-Çiftecevizler Caddesi, -Sıracevizler Caddesi, -Silahşör Caddesi, -Abide-İ Hürriyet Caddesi Şişli İstikameti, -Halaskargazi Caddesi, -Şişli Büyükdere Caddesi, -Darülaceze Caddesi, -Vatan Caddesi, -Kağıthane Caddesi, -D 100" şeklinde açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da 22-23 Mart'ta Yol Kapatmaları - Son Dakika

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