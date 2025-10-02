Deprem sonrası büyük panik! Cama çıkarak dakikalarca çığlık attı

Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların bölgede saha çalışmalarına başladığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taramaların tamamlandığını ve ulaşım ile iletişim altyapısında herhangi bir sorun tespit edilmediğini duyurdu. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de kent genelinde olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtti.

DAKİKALARCA ÇIĞLIK ATTI

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde de hissedildi. Esenyurt'ta vatandaşlar deprem nedeniyle panik yaşadı. Deprem sırasında cama çıkarak çığlıklar atan panik atak hastası bir kadın kameralara yansıdı.