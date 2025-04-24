İstanbul\'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Ataşehir Belediyesi Süreci Takip Ediyor

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe neden olurken, Ataşehir Belediyesi ise, deprem sonrası süreci Afet Koordinasyon Merkezi'nde yakından takip ediyor. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını duyurdu. Ekipler, sahada kontrollerine aralıksız devam ederken, gelen talep ve ihbarlar Afet Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında değerlendirilerek harekete geçiliyor.

Merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Ataşehir Belediyesi, süreci Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki Kriz Merkezi'nde yakından takip ediyor. Depremin hemen ardından Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı ile birlikte Afet Koordinasyon Merkezi'nde süreci değerlendiren Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, şu ana kadar ilçede herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı.

"Gerekli tüm önlemler alındı"

Ekiplerin sahada aralıksız olarak kontrollerine devam ettiğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Başkan Adıgüzel, "Sevgili komşularım, İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle ekiplerimiz şu anda sahada bulunuyor. İlçemiz genelinde herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını kontrol ettik ve herhangi bir olumsuz duruma rastlamadık. Tüm komşularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil durumlarınız için belediyemizin çağrı merkezi ve ekiplerimiz 724 görevinin başında olacaklar. Belediyemize 0216 570 50 00 numaralı telefon hattımız üzerinden ulaşabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Deprem konteynerleri Ataşehir'in mahallelerinde

Deprem riskine karşı hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdüren Ataşehir Belediyesi, daha önce hazırlık projeleri kapsamında ilçedeki mahallelere deprem konteynerleri yerleştirmişti. Bu kapsamda son olarak Ferhatpaşa Mahallesi'ne yerleştirilen deprem konteynerleri içerisinde muhtemel bir depremde hayat kurtaracak araç ve gereçler bulunuyor. Deprem konteynerlerinin içerisinde; seyyar aydınlatma takımı, jeneratör, delici ve kırıcı matkap, kazma - kürek, çekiç - balyoz, yangın söndürme tüpü, ilk yardım seti, katlanabilir sedye, megafon, termal battaniye, soğuk iklim çadırı ve su deposu gibi 50 parça malzeme bulunuyor. AFAD standardına göre hazırlanan deprem konteynerlerinin içerisindeki malzemelerin kontrolleri ve bakımları da Ataşehir Belediyesi tarafından belirli periyotlarla yapılıyor.

Arama Kurtarma Afet Köyü de muhtemel afetlere karşı hazır durumda

Ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile muhtemel afetlere karşı önemli hazırlıklar sürdüren Ataşehir Belediyesi, deprem gibi afetlere karşı Arama Kurtarma Afet Köyü'nü hayata geçirmişti. Arama Kurtarma Afet Köyü; yemekhane çadırı, barınma çadırı, sağlık çadırı ve yönetim çadırı gibi alanları ile muhtemel afetlerde hazır halde bulunacak. Proje kapsamında günlük 3.000 kişiye sıcak yemek sunacak aşevinin yanı sıra dinlenme ve uyku alanı, ilk yardım ve acil müdahale alanları da yer alıyor. Bu sayede, afetin ilk anından itibaren koordineli bir şekilde hareket edilebilecek ve temel ihtiyaçların karşılanması sağlanacak.

150 toplanma alanı belirlendi

Ataşehir'de muhtemel bir afet durumunda vatandaşların hızlı ve güvenli bir şekilde toplanabileceği 150 adet toplanma alanı da bulunuyor. - İSTANBUL