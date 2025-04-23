İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme diş kliniğinde yakalanan vatandaşlar, tedavilerini yarıda bırakarak kendilerini dışarı attı.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı. Beylikdüzü'nde bir diş kliniğinde tedavilerinin devam ettiği esnada depreme yakalanan vatandaşların, büyük bir panikle dışarı kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı - Son Dakika
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