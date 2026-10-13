İstanbul\'da akşam iş çıkışı trafik yoğunluğu yağışla yüzde 89\'a ulaştı

İstanbul'da akşam iş çıkışı trafik yoğunluğu yağışla yüzde 89'a ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken işlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. İşlerinden dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşarken D-100 Karayolu'nda araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde yağışın da etkisiyle arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
Kaynak: İHA
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