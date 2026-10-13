İstanbul\'da akşam iş çıkışı trafik yoğunluğu yağışla yüzde 89\'a ulaştı

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. İşlerinden dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşarken D-100 Karayolu'nda araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde yağışın da etkisiyle arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.