Taksim'de sağanak başladı, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Taksim'de sağanak başladı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

24.08.2022 23:02
Taksim'de sağanak başladı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçakları, metro istasyonların girişi ve dükkanlara sığındı. Uyarıları dikkate alanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti. Yağmurla birlikte rüzgarda etkili olurken bazı vatandaşların şemsiyeleri tutmakta zorlandığı görüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taksim'de sağanak başladı, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim'de sağanak başladı, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika
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