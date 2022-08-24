Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçakları, metro istasyonların girişi ve dükkanlara sığındı. Uyarıları dikkate alanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti. Yağmurla birlikte rüzgarda etkili olurken bazı vatandaşların şemsiyeleri tutmakta zorlandığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Taksim'de sağanak başladı, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika

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